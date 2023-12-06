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Не только монеты являются ценными. Смотрите, какие купюры можно очень выгодно продать

Какие купюры дорого стоят (фото иллюстративное: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Не только монеты имеют ценность среди коллекционеров. Некоторые купюры могут стоить десятки тысяч гривен. Это, прежде всего, банкноты, которые имеют в своем серийном номере одинаковые цифры.

О том, сколько стоят такие гривны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Violity в Instagram.

Какие купюры ценятся у коллекционеров

"Во сколько раз стоимость стандартных бумажных гривен способна превысить номинал, если там будет интересный серийный номер? Может показаться немного странным, но факт: за купюры с красивыми цифрами коллекционеры готовы отдать тысячи, а иногда даже десятки тысяч", - пишут специалисты.

Они также советуют проверить серийные номера банкнот в ваших кошельках, а вдруг там ценные купюры, которые можно выгодно продать.

Вот так выглядят ценные купюры (фото: Instagram/Violity)

Где продать уникальные купюры

В Украине редкие монеты и купюры можно продать на аукционах Violity, Crafta, форум Монеты ИТК.

Прежде чем выставить свою банкноту на аукцион, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы он помог вам определить реальную цену такой купюры. Иначе вы рискуете продать ее по дешевке.

Вот так выглядят ценные купюры (Instagram/Violity)

 

Раньше мы писали о том, какие монеты можно дорого продать.

Читайте также о том, как выглядят 2 копейки, которые продали за 102 тысяч гривен.

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колекціонери