Не только монеты являются ценными. Смотрите, какие купюры можно очень выгодно продать

Какие купюры ценятся у коллекционеров

"Во сколько раз стоимость стандартных бумажных гривен способна превысить номинал, если там будет интересный серийный номер? Может показаться немного странным, но факт: за купюры с красивыми цифрами коллекционеры готовы отдать тысячи, а иногда даже десятки тысяч", - пишут специалисты.

Они также советуют проверить серийные номера банкнот в ваших кошельках, а вдруг там ценные купюры, которые можно выгодно продать.

Вот так выглядят ценные купюры (фото: Instagram/Violity)

Где продать уникальные купюры

В Украине редкие монеты и купюры можно продать на аукционах Violity, Crafta, форум Монеты ИТК.

Прежде чем выставить свою банкноту на аукцион, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы он помог вам определить реальную цену такой купюры. Иначе вы рискуете продать ее по дешевке.

Вот так выглядят ценные купюры (Instagram/Violity)