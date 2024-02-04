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Не только грудь: MamaRika рассказала об еще одной пластической операции

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская певица MamaRika призналась, что кроме подтяжки груди, сделала еще одну операцию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка решилась на еще одну операцию

По словам звезды, после кесарева сечения у нее появился шрам, а также выпирал живот.

Это не устраивало ее, поэтому она кроме подтяжки груди сделала минипластику живота.

"Вы же знаете, что я делала кесарево сечение. Так получилось, что у меня появился вот этот балкончик. У меня было такое немножко нависание. Его не все видели, но я его видела и мне было от этого дискомфортно", - поделилась MamaRika.

MamaRika сделала несколько пластических операций (фото: instagram.com/mamarika_official)

Операция, говорит артистка, была достаточно простой, по сравнению с маммопластикой, но это все же тоже вмешательство.

"Мы к этому отнеслись серьезно. В общем вся операция заняла два часа. Полтора часа мне делали грудь и полчаса делали вот этот мой шовчик после кесарева. Поэтому я в бандаже", - рассказала в сториз исполнительница.

Также добавила, что женщины должны себя любить такими, какие они есть.

Однако если им хочется что-то в себе изменить, то исполнительница не видит в этом ничего плохого. Ведь женщина должна нравиться себе.

Недавно мы рассказывали, что 60-летний Брэд Питт сделал пластику лица.

Также Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди.

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MamaRikaпластична операціязвезды шоу-бизнеса