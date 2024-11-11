Не только "Игра в кальмара". 7 фильмов и сериалов о выживании и жестоких играх, которые вас поразят

"Игра в кальмара"

Сериал вышел несколько лет и наделал немало шума. В центре сюжета - опасная и жесткая игра, в которой должен быть только один победитель. Все остальные теряют не только шанс на огромное богатство, но и свою жизнь. Кстати, недавно был анонсирован второй сезон, который многие уже очень ждут.

"Куб" (1997)

А этот фильм поразит фанов триллеров. В нем вы увидите историю о людях, оказавшихся в кубе - комнате, из которой им нужно выбраться. Конечно, это очень нелегко. Более того, попробуйте испытать собственную наблюдательность - смотрите внимательно, будет немало скрытых знаков и "пасхалок".

"Сквозь снег" (Снегобур)

Сериал о выживании и суровых классах, на которые были поделены люди, заставит вас затаить дыхание. Все дело в том, что эти люди вынуждены жить в длинном поезде, чудом уцелевшем во время начала Ледникового периода.

"Остаться в живых"

Этот сериал уже стал культовым. В нем вы увидите историю о 48 пассажирах самолета, которые выживут после авиакатастрофы и окажутся на безлюдном острове. Они понимают, что шансов на то, что их кто-то спасет, очень мало. А остров, который становится для них ловушкой, скрывает немало жутких секретов.

"Сотня"

Сериал о выживании будет интересен как для фанов историй о постапокалипсисе, так и для тех, кто любит фэнтези и боевики. В центре сюжета сто людей, которые возвращаются на Землю и должны выжить, хотя все вокруг сильно изменилось и вряд ли когда-то там станет безопасно.

"3%"

Антиутопический триллер вас поразит. Человечеству приходится выживать в очень сложных и жестких условиях. И всего 3% из всех, кто достиг 20-летия, получают шанс на лучшую жизнь.

"Судная ночь"

Культовый фильм рассказывает о событиях, которые якобы должны были происходить уже в 2022 году. Тогда, как считали авторы, должна появиться очень жестокая игра, в которой не всем удается выжить. Речь идет о судной ночи, когда на раз в год все преступления становятся "легальными". Кто доживет до утра?