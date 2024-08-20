Не только черный и зеленый. Диетолог назвала супер-полезные чаи

Чем полезны разные чаи

В зеленом чае есть флавоноиды, которые полезны организму. Они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, улучшают состояние эндотелия сосудов, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза травяного чая определяется набором натуральных веществ, которые входят в его состав и могут помочь в определенных состояниях.

Ромашковый чай расслабляет и помогает уснуть.

Мятный чай может быть полезен при вздутии (метеоризме), используется для снятия спазмов в животе, улучшает пищеварение. Кроме того, чай с мятой или с мелиссой (лимонная мята – народное название) расслабляет и успокаивает.

Чай с имбирем тонизирует, снимает желудочные спазмы и улучшает моторику желудочно-кишечного тракта. Сам корень имбиря проверено народным средством от простуды. Уменьшает отечность, а иногда и чувство голода.

Чай из шиповника содержит аскорбиновую кислоту. Только лучше из него делать настой. Горячая вода разрушает витамин С, который необходим для поддержания иммунитета.

Каркаде оказывает жаропонижающее и спазмолитическое действие.

Что важно знать о чае

Важно, чтобы ингредиенты таких напитков были натуральными. А говорить о пользе чая из трав можно, только зная его состав. Кроме того, важно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к применению травяных чаев.

Не рекомендуется пить слишком горячие напитки. Это может быть вредно для слизистой не только полости рта, но и желудка. Идеальная температура – не более 60 градусов.

Для организма очень важно в течение дня получать достаточное количество жидкости, частью которой кроме простой воды могут быть разнообразные полезные и вкусные чаи.

Только такой чай, лучше употреблять без сахара и меда, особенно когда пить его между приемами пищи. Травяные чаи чередуйте в течение недели.