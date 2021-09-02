У TikTok запустили новий небезпечний челендж: дітей масово госпіталізують

Суть нового челенджу

У популярному додатку дітям і підліткам пропонують з'їсти подушечку з гелем для прання. Свої дії потрібно зняти на камеру і розмістити в додатку TikTok. Діти ковтають ці порошкові капсули й отримують сильні опіки ротової порожнини та стравоходу. З такими травмами вони потрапляють до лікарні.

Як уберегти дітей від небезпечних розваг

Як розповіли у Всеукраїнському Союзі парамедиків, щомісяця з такими опіками до лікарень потрапляє від 15 до 20 дітей. У всіх схожі діагнози - ковтали капсули з мийним засобом і отримали сильні опіки.

"Опіки ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишкового тракту. Таке враження, що печія. Коли люди починають запивати водою, пече стравохід. Іноді виникає блювота. Найгірше в цьому те, що стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вже. Коли він стає набагато вже, то людина потім не може нормально їсти", - розповів глава організації Ярослав Вус.

Він додав, що при перших симптомах такого опіку потрібно негайно їхати в лікарню, а не намагатися промити шлунок самостійно. Біль може бути дуже сильна і діти не можуть приховати те, що вони зробили.

Що це за челендж

Пуд-челендж був популярний ще у 2018 році. Тренд через деякий час пройшов, а у 2021 він знову повернувся в TikTok.

Як стверджує психолог Анастасія Тарасова, у якої двоє дітей, з дитиною потрібно побудувати довірчі відносини, щоб не допустити участь в таких челенджах. Діти копіюють своїх однолітків і роблять такі вчинки заради хайпу.

Щоб виключити найнебезпечніший сценарій, потрібно правильно спілкуватися з дітьми. Походів в кіно або подарунків недостатньо. Найважливіше - побудувати близькі стосунки, між вами має бути довіра.