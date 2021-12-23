У TikTok поширюється нова смертельна гра: батьки б'ють на сполох

Що розповіла мама дівчинки

Так, тепер мати дівчинки Тавайна Андерсон хоче попередити інших батьків, щоб вони убезпечили своїх дітей від смертельної розваги.

Зазначається, що зараз відео зі смертельною грою вже видалено з платформи, оскільки соцмережа прагне боротися із цією тенденцією.

За словами мами загиблої дівчинки, 10-річна Ніла знепритомніла в спальні свого будинку в Честері минулої неділі, 19 грудня, після того, як нібито виконувала завдання небезпечної гри. Сім'я доправила її до місцевої лікарні, але медики лише констатували її смерть.

Тому мати закликає батьків перевіряти телефони своїх дітей, оскільки ніколи не знаєш, що знайдеш.

"Вона була всім. Вона була щасливою дитиною. Це біль, який не піде. Це у мене в горлі. Мені так боляче. Ми не думаємо, що 10-річні спробують це. Вони намагаються, бо вони діти, і вони нічого не розуміють", - розповіла мама.

Окрім того, представник TikTok розповіли, що "тривожний челендж" з'явився задовго до відеоплатформи та ніколи не був трендом TikTok.

Також зазначили, що Ніла п'ята дитина, яка померла під час участі в Blackout Challenge тільки цього року.