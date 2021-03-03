У TikTok з'явився новий флешмоб, який закликає до масового суїциду

"Люди, ви теж чекаєте 3 березня?", "Зустрінемося 3 березня", "Я просто тепер чекаю на 3 березня", Хто знає суть тренда, то знає, зустрінемося 3 березня", - йдеться в постах підлітків в TikTok.

Зазначимо, що соцмережа спробувала протидіяти небезпечним намірам. Провокаційні відео видаляються, а хештеги #3марта, #суицид і #суицидвыход заблоковані. Замість них TikTok показує номер телефону довіри і повідомляє про ресурси підтримки.

Зазначимо, що про небезпечні флешмоби в TikTok заговорили після трагічного випадку в ліцеї Боярки. Дві учениці приєдналися до заклику "випити 40 таблеток і подивитися, що буде".

Школярки випили препарат Дротаверін, після чого одна з них померла. Такий же випадок стався 17 лютого в Умані з тим же препаратом - дві восьмикласниці потрапили в лікарню.

У TikTok запустили новий флешмоб із закликом до масового суїциду.