В TikTok распространяется новый смертельный челлендж: что известно и как уберечь детей

В сети возник новый TikTok-челлендж, для выполнения которого люди пробуют очень острые чипсы и максимально долго не запиваются водой. В результате уже умер 14-летний парень из США.
Что известно о челлендже и как родители могут уберечь детей - читайте в материале ниже.
В Центре общественного здоровья сообщают, что парень съел чипсу с тортильи, куда добавляют два острейших перца в мире - "Каролина Рипер" и "Нага Вайпер".
Отмечается, что ребенок принял вызов One Chip Challenge. Одна чипса под названием Paqui продается в коробке в форме гроба, украшенного красным черепом.
Ранее производителя этого продукта не раз критиковали, ведь после его употребления люди получали поражение артерий или пищевода. Однако это первый случай, когда поедание чипсов связали с летальным исходом.
После этого случая производитель острых чипсов написал на своем сайте, что этот продукт предназначен только для взрослых. Также компания заверила, что работает с торговыми сетями, чтобы убрать продукт с полок.
В исследовании 2020 года ученые медицинского центра Университета Миссисипи описали серьезные осложнения, которые могут возникнуть в результате употребления перца "Каролина Рипер". Они заявили, что 15-летний мальчик перенес инсульт мозга через два дня после того, как съел одну острую чипсу.
После челленджа люди и дальше жаловались на ужасные боли в животе и сильный жар по всему телу.
Не все челледжи в TikTok безопасны для здоровья, некоторые приводят даже к смерти. Именно поэтому важно разговаривать с детьми и объяснять, как себя вести в соцсетях.
Важно помнить, что социальные сети и общение в интернете играют немаловажную роль в формировании подростковой личности.
Как родители, так и все, кто приобщается к образовательному развитию подростков, должны рассказывать об опасностях и рисках использования интернета.
Если вы узнали, что ваш ребенок будет участвовать в челлендже, прежде всего разберитесь, безопасен ли он для здоровья. Если он опасен, подробно объясните все риски и убедитесь в том, что вы отговорили ребенка от участия в нем.
Опасный челлендж имеет следующие признаки: ребенок боится о нем открыто говорить, он изменяет его поведение, негативно влияет на него и призывает к опасным действиям.
Не торопитесь осуждать детей. Кроме того, они склонны принимать импульсивные, а иногда и опасные решения, если подростки чувствуют, что их осуждают.
Также не пытайтесь вовлечь подростка в генерирование идей, как обеспечить его безопасность. Они не только знают себя лучше, чем вы, но и могут быть более заинтересованы в идее, которую придумали сами.
К тому же, подростки не всегда слушают родителей, но могут слушать других взрослых в своей жизни.
Ранее мы сообщали о смертельном челлендже в соцсети TikTok, который заставлял детей пить таблетки.
Также мы писали, что у TikTok появилась функция, которая обрадует всех родителей.