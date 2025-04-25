TikTok-астролога арестовали за "шокирующие" прогнозы

Астрологи, тарологи и другие предсказатели иногда могут быть очень вредными для общества. Особенно, если никаких способностей у них на самом деле нет и они просто пугают людей. Именно такая история произошла с астрологом TikTok Джоном Моу, которого за ложный прогноз арестовали.

Что за прогноз он сделал и как от этого пострадали люди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tyla .

Самопровозглашенного "астролога" с TikTok, 21-летнего Джона Моу, арестовали после его прогноза о землетрясении в Мьянме. Это страна Юго-Восточной Азии, которая до сих пор восстанавливается после мощного землетрясения в марте.

22 апреля в доме Джона Моу в городе Сагаинг прошел рейд и парня арестовали за "распространение слухов" после предсказания нового землетрясения. Он разместил видео в своем блоге на TikTok, которое быстро стало вирусным и вызвало сильную панику среди населения.

28 марта 2025 года в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, в результате которого погибли 3700 человек, а более 5100 получили ранения. Было разрушено много домов и многовековых храмов.

А уже 9 апреля в блоге Джона Моу, который имеет более 300 000 читателей, появилось видео о новом землетрясении, которое охватит все города страны. Он сказал, что "очень сильное" землетрясение ударит по "каждому городу Мьянмы" через 12 дней - это должен был быть понедельник 21 апреля. Видео, где он призывает брать с собой важные вещи и убегать от зданий, набрало более 3 млн просмотров.

Жители Мьянмы рассказали, что многие люди поверили в это видео.

"Большинство моих соседей не решились оставаться в квартирах и жили в тот день на улице. Мой друг даже нанял небольшой дом за пределами Янгона, чтобы подготовиться к землетрясению", - рассказала жительница Мьянмы Нан Нан.

Военное правительство Мьянмы обнародовало официальное заявление в государственных СМИ 24 апреля и подтвердило, что самопровозглашенный астролог, который вызвал панику, арестован.

"Против него будут приняты эффективные меры в соответствии с законом. Так же мы будем принимать эффективные меры против тех, кто пишет, распространяет и рассказывает фейковые новости", - сказано в заявлении.

Как сообщает правозащитная организация Article 19, существует закон, который запрещает публикацию фейковых новостей в Интернете через социальные сети и это может привести к судебному преследованию в Мьянме. А Геологическая служба США объяснила, что предсказать толчки за две недели - невозможно с научной точки зрения.

"Ни Геологическая служба США, ни любые другие ученые не предсказывали сильное землетрясение. Мы не знаем, как, и мы не ожидаем, что узнаем, как это сделать в будущем", - добавили ученые.