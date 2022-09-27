RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бегущие от мобилизации россияне продают на границе с Грузией авто, чтобы купить пару велосипедов

Фото: россияне спешат перейти границу с Грузией (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На границе Грузии и РФ на фоне массового наплыва россиян, которые спешат покинуть свою страну из-за мобилизации, и после объявления об организации мобильных военкоматов с раздачей повесток, дельцы решили подзаработать на таком ажиотаже - цены на двухколесный транспорт и места в машине взлетели.

Об этом говорится в местных пабликах и в сюжетах СМИ.

Так, на границе на пропускном пункте "Верхний Ларс" стали продавать велосипеды по стоимости в 100 тысяч рублей (примерно 62,6 тыс. гривен), при этом еще вчера байки продавали по 70 тысяч рублей, что составляет около 44 тысяч гривен.

Цены на место в автомобиле тоже выросли до сотни тысяч рублей.

Мотороллеры "толкают" по ценам в четверть миллиона рублей (около 160 тысяч гривен) - свидетельствуют объявления в сети.

Кроме того, граждане РФ продают свой транспорт тут же на месте в приграничной зоне по ценам, значительно ниже рыночных.

Владельцы авто спешат избавиться от машин, чтобы не простаивать многокилометровые очереди и продолжить путешествие или пешком, или чтобы так наскрести хотя бы на пару велосипедов.

Между тем, пограничники уже не пропускают россиян на самокатах - таких просто разворачивают обратно.

Видео: велосипедная "инфляция" на границе Грузии и России

"Выезжающие из России тратить деньги не хотят - многие ищут велосипеды хотя бы за 12 тыс, но за такой "халявой" приходится ехать назад аж до Владикавказа. Кто-то вообще пытается продать машины из-за неимоверных пробок - видимо, чтобы позволить себе хотя бы два велосипеда", - пишет Readovka.

Цены на двухколесный транспорт на границе РФ и Грузии взлетели (фото: скриншот объявлений readovka.news)

Напомним, после объявления в РФ "частичной мобилизации" 21 сентября россияне начали массово выезжать из страны. В частности, большие очереди были зафиксированы на границе Грузии и РФ.

На КПП "Верхний Ларс" уже планируют развернуть мобилизационный пункт военкомата.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузиявелосипедГраница с РФМобилизация в Россиицены на авто