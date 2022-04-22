Тік-ток війська Кадирова знову зганьбилися. Цього разу з мінометом і "мотузочкою"

"Тік-ток" війська дондона Кадирова настільки тупі, що для зняття чергового ролика російські раби заряджають їм міномет і показують де смикнути за мотузочку", - підписані кадри.

На опублікованому відео - воїн-кадировець хоче вистрілити з міномета. Йому на місці проводять інструктаж. Один солдат закладає ракету, другий дає кадирівцю мотузку, і показує звідки чекати сигналу стріляти.

Після чого задоволений кадировець смикає за мотузочку.

Зазначимо, що міномет розташований посеред населеного пункту. Куди полетіла ракета, чи постраждав хтось - невідомо.