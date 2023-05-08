"Тихий убийца": ученые назвали кухонный предмет, представляющий серьезную угрозу здоровью

Что не так с алюминиевой фольгой

Этот кухонный предмет часто используют для запекания рыбы, картофеля или других блюд. Впрочем, у ученых есть опасения относительно безопасности такого материала.

Алюминиевая фольга - это очень тонкий лист блестящего алюминиевого металла, который создается путем прокатки крупных металлических слябов до толщины 0,2 мл.

Этот материал часто используют в быту и во время приготовлении пищи, включая промышленную упаковку, изоляцию и транспортировку.

Алюминий присутствует не только в фольге, но и встречается в земной коре. Он есть и в пищевой упаковке, косметике, почве, воде и различных продуктах, включая фрукты, овощи, мясо, рыбу, зерновые и молочные продукты.

Пищевые добавки, такие как консерванты, красители и искусственные загустители, могут содержать алюминий, и часто в больших количествах, чем они есть в составе домашней пище.

Количество алюминия, употребляемого человеком, зависит от многих факторов. В частности, от того, насколько легко он усваивается с пищей, сколько его было в почве, на которой выращивались овощи или фрукты.

Этот металл также присутствует в незначительных количествах во многих лекарствах, включая антациды. Однако лишь небольшая часть алюминия действительно усваивается организмом. Остальные выводятся.

Чем опасен алюминий для здоровья

В повседневной жизни люди обычно не получают опасную дозу алюминия. Повышенный его уровень связывают с болезнью Альцгеймера или раком, но доказательства еще не окончательны и требуют дополнительных исследований.

Лучше минимизировать употребление алюминия, хотя полностью отказаться от него почти невозможно. По данным Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, допустим низкий уровень алюминия в организме - около 2 мг на кг веса тела в неделю.

Исследования показали, что алюминий может попадать в пищу во время приготовления пищи в фольге или посуде с алюминиевым покрытием. Количество вымывания зависит от температуры приготовления, кислотности пищи, наличия соли и специй.

Одно исследование показало, что запекание красного мяса в фольге может увеличить количество алюминия в пище на 378%.

Хотя сейчас нет конкретных доказательств того, что алюминий, который вы употребляете из фольги, связан с повышенным риском для здоровья. Однако эксперты советуют избегать приготовления пищи в фольге при высоких температурах, не пользоваться алюминиевой посудой и не смешивать фольгу с кислыми продуктами.