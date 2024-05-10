"Тихий убийца": что нужно обязательно знать всем людям с повышенным давлением

Как отмечают врачи, многие пациенты не знаю о повышенном кровяном давлении, так как симптомы либо отсутствуют, либо очень незначительны. И именно поэтому его называют "тихим убийцей". Однако на давление стоит обращать внимание, периодически проверять его значения и поддерживать здоровый образ жизни. Особенно, если у вас есть наследственная склонность к гипертонии.

Существует много способов держать давление под контролем - от медикаментозного до изменения способа жизни, питания.

Низкое содержание натрия

Картофель фри или другие соленые продукты - точно не для вас. Выбирайте продукты с низким содержанием натрия и соли. Ограничьте количество соли при приготовлении пищи. Если вы здоровы, то вам следует съедать не более 1 ч. ложки соли (2300 миллиграммов натрия) в день.

Если же у вас уже были проблемы с повышенным давлением, то ваша норма будет ниже. К примеру, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит употреблять не более 1500 миллиграммов натрия в день.

Обязательно читайте этикетки на продуктах, чтобы знать, сколько вы получаете соли. И проконсультируйтесь с врачом, какое количество соли для вас - лимит.

Алкоголь

Ограничьте употребление алкоголя или полностью откажитесь от него. Безопасной дозы алкоголя не существует и показатели вашего давления могут поползти вверх даже от трех порций - вина, пива или нескольких рюмок более крепких напитков.

Движение

Старайтесь больше двигаться. Можно заниматься аэробными упражнениями, например, ходьбой, бегом или танцами - по 30 минут в день. Можно разбить занятия на три коротких цикла по 10 минут каждый. Этого будет достаточно, чтобы изменить ваше состояние здоровья.

Питание

Постарайтесь сократить калории, чтобы помочь себе похудеть. Это будет очень полезно для вашего кровяного давления. Когда вы едите вне дома, то помните, что в ресторанах подают большие порции.

А в домашних условиях постарайтесь питаться небольшими порциями, контролируйте ингредиенты и количество калорий.

Откажитесь от табака

Речь идет не только о сигаретах, а о всех табачных продуктах. Любой табачный продукт может повредить кровеносные сосуды, повышая вероятность повышенного кровяного давления. Разработайте план, который поможет вам бросить курить.

Борьба со стрессом

Улучшайте свои навыки борьбы со стрессом. Если вы пьете, курите или переедаете - это может привести к повышению кровяного давления. Попробуйте йогу, глубокое дыхание или медитацию. Помогают прогулки на свежем воздухе и упражнения.

А еще - научитесь говорить "нет" просьбам, которые могут сделать вашу жизнь слишком беспокойной.

Друзья и семья

Попросите ваших близких о поддержке. Исследования показывают, что поддержка общества и семьи является ключевой частью любого плана лечения высокого кровяного давления. Они помогут вам придерживаться здорового питания и физических упражнений. Позитивные и заботливые отношения также помогают преодолевать стресс.

Рекомендации врача

Врач - ваш первый друг в борьбе против повышенного давления. Он расскажет вам, как правильно питаться, что поможет вам поддерживать здоровье. Также он назначает препараты для контроля артериального давления, которое нужно принимать в соответствии с рекомендациями.

Постарайтесь выполнять все предписания врача и не спешите бросать лечение, если вам стало значительно лучше.