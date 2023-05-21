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"Тихий убийца" в вашем рационе. Врач предостерег от продукта, который вызывает болезни сердца

Врачи объяснили, какая специя вызывает сердечные болезни (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Миллионы людей по всему миру страдают сердечно-сосудистыми болезнями, которые вызваны употреблением чрезмерного количества соли. Из-за такой скрытой угрозы эту специю часто называют "тихим убийцей".

Об этом пишет The Sun.

Сколько соли безопасно есть каждый день

Натрий в поваренной соли является важным питательным веществом. Однако люди часто превышают ежедневную рекомендуемую норму, составляющую 1 ч. л.

"Многие думают, что люди больше всего злоупотребляют сахаром и именно он является самым вредным для нас. Но для многих может стать неожиданностью, что на самом деле такой специей является соль", - говорит врач Сара Джарвис.

Исследование 2021 показало, что рекомендованное ежедневное количество соли может быть слишком большим.

Эксперты обнаружили, что каждые 2,5 г увеличение соли ежедневно связано с увеличением риска сердечных заболеваний на 18%.

Полученные данные подтверждают связь между употреблением соли и инсультами и сердечными заболеваниями в диапазоне от 5 до 15 г/день, причем чем меньше употребление соли, тем меньше риск заболевания.

В каких продуктах много соли

Соль содержится во многих продуктах в виде примеси. А именно ее много в сырах, креветках, ветчине, копченой рыбе, соевом соусе и т.д.

А также соли может быть много в сухих супах и завтраках, кетчупе и магазинных бутербродах. Поэтому следует проверять этикетки и сравнивать продукты.

Как снизить количество употребления соли

Чтобы снизить риски сердечных заболеваний, связанных с содержанием натрия, нужно уменьшить количество соли в своем рационе.

"Мы обнаружили, что люди, которые не добавляют чуть-чуть соли в пищу, часто имеют гораздо меньший риск заболевания сердца, независимо от факторов образа жизни и имеющегося заболевания", - говорит врач Лу Ци.

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