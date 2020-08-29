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Тихий вбивця тисячі жінок: лікарі назвали симптоми небезпечної хвороби

Автор: Анна Шиканова

Медики розповіли, на які симптоми жінка повинна звернути увагу негайно

Лікарі назвали хворобу, яка тихо непомітно вбиває щорічно кілька десятків тисяч жінок. Найбільша небезпека цього захворювання – майже повна відсутність симптомів на початкових стадіях.

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Як пояснюють в Американській онкологічній спільноті, майже 22 тисяч жінок щорічно отримують страшний діагноз – рак яєчників. За даними вчених, жінка старше 35 років з виявленим на ранніх стадіях цього виду раку, в середньому проживає від 5 до 7 років. Найбільші небезпеки – пізня діагностика, відсутність симптомів і часті рецидиви. Про це пише видання Poshepky.

Виявлення хвороби

Лікарі рекомендують жінкам проходити трансвагінальне УЗД кожні пів року. Особливо це стосується тих жінок, у яких є схильність або була виявлена хвороба раніше. Перші симптоми дуже легко сплутати з колітом і тому цей вид раку рідко можуть виявити на ранніх стадіях.

Симптоми раку яєчників

  • Запори, постійний біль в животі та проблеми з травленням
  • Частий біль у попереку
  • Різка втрата ваги
  • Неприємні відчуття під час статевого акту
  • Періодичне здуття живота
  • Сильний біль в зоні тазу
  • Неконтрольоване сечовипускання, біль (або печіння під час сечовипускання
  • Постійна втома

Медики рекомендують жінкам, які виявили у себе кілька симптомів зі списку, негайно звернутися до лікаря і пройти УЗД яєчників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких випадках неприємний запах від тіла стає ознакою раку.

А також розповідали про те, що раннє пробудження може говорити про важку хворобу.

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