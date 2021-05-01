ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тихий вбивця в горщику: ці квіти категорично заборонено тримати вдома

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 10:56
Тихий вбивця в горщику: ці квіти категорично заборонено тримати вдома Фото: Які квіти не можна тримати вдома (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі рослини краще тримати подалі від житлових приміщень, особливо від дитячої кімнати. Фахівці розповіли, сусідство з якими вазонами може обернутися серйозними опіками і навіть отруєннями.

Про це пише wikibotanika.

До таких рослин належить досить популярна диффенбахія. Попри те, що її можна зустріти в кожній другій квартирі, вона є небезпечною через отруйний сік, який виділяють зламані стеблини. Попадання її на слизову оболонку рота чи око може обернутися серйозним опіком.

Можна отримати важке отруєння, якщо сік диффенбахії потрапить в рот. Особливо страждають тварини, які можуть по необережності поласувати рослиною. З цієї причини квітку не варто ставити в дитячій кімнаті.

Тим не менш, багато початківців вибирають цю квітку. Адже виростити рослину дуже просто, і з цим завданням цілком легко зможе впоратися навіть новачок. Диффенбахія не вимоглива до догляду і невибаглива.

Тихий вбивця в горщику: ці квіти категорично заборонено тримати вдома

Фото: Диффенбахія (rastenievod.com)

Схожий ефект також має сік азалії, щоправда наслідки від потрапляння цієї речовини в організм можуть виявитися куди більш серйозними. Нудота, печіння і рясне слиновиділення - це лише мала частина наслідків, з якими може зіткнутися необережний власник азалії.

Отруйним є листя рослини, воно містить токсичну речовину - глікозид, що викликає отруєння. Необхідно розміщувати горщики з азалією в місцях, недоступних дітям і тваринам. Азалію не рекомендується тримати в спальні.

Азалія досить вибаглива у догляді, часто хворіє і любить правильне світло, полив, вологість і так далі. Попри те, що рослину зараз можна купити в будь-якому квітковому магазині, багато любителів вазонів обходять її стороною.

Тихий вбивця в горщику: ці квіти категорично заборонено тримати вдома

Фото: Азалія (rastenievod.com)

Раніше лікарі розповіли, яку річ категорично не можна тримати у ванній кімнаті.

Також ми писали, які кімнатні рослини принесуть в дім здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя цветы
LITE
Сьогодні Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити, прикмети
Сьогодні Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити, прикмети