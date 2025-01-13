"Тихая болезнь" без симптомов поражает каждую третью женщину: о чем речь

Остеопороз - это состояние, которое ослабляет кости, делая их более восприимчивыми к переломам. С возрастом у людей возрастает риск развития остеопороза, в частности у женщин.

Почему именно женщинам надо быть осторожными, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать об остеопорозе

Остеопороз - это состояние, характеризующееся ослаблением костей, что делает их более склонными к переломам, и риск его развития возрастает с возрастом. Однако понимание своего состояния и изменение образа жизни может значительно повлиять на его профилактику и лечение.

Есть восемь ключевых фактов об остеопорозе, которые каждый должен знать, чтобы сохранить крепкие кости и уменьшить риск переломов в возрасте.

Физиотерапевт Сэм Бхиде рассказал, что остеопороз часто называют "тихой болезнью", поскольку он прогрессирует бессимптомно, пока не произойдет перелом.

Болезнь не вызывает никаких общих болей или других симптомов. Это сломанные кости, которые могут вызвать боль, а не сам остеопороз.

Почему женщины более уязвимы?

Остеопороз более распространен среди женщин. Дело в том, что у них меньше и тоньше кости (низкая костная масса) по сравнению с мужчинами.

Эстроген, который защищает плотность костной ткани, постепенно снижается после менопаузы, ускоряя потерю костной массы, что делает женщин склонными к проблемам с плотностью костной ткани. Беременность и кормление грудью также могут временно снизить уровень кальция.

Больные остеопорозом могут сломать кости из-за незначительной физической активности.

Остеопороз - это состояние, при котором кости становятся слабее и легче ломаются, даже после незначительного удара или падения.

Остеопороз преимущественно может поражать позвоночник, бедра и запястья. Люди с остеопорозом могут сломать кости из-за действительно незначительных ежедневных действий, таких как перемещение горшка в саду или просто наклон за посудой на кухне.

Факторов риска много, среди которых возраст и генетика на первом месте. С возрастом плотность костной ткани естественным образом уменьшается, и определенную роль играет генетическая предрасположенность.