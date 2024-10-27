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Для тех, кто не может похудеть. Какие анализы сдать для стройности

Фото: Какие анализы для снижения веса сделать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Для удачного понижения веса принципиально понимать гормональный фон и метаболические процессы в организме. Без этого строгие диеты и тренировки не дадут желаемого результата.

Какие анализы нужно сделать, чтобы точно похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольгу Маллиани в Instagram.

Список анализов для снижения веса:

  • Эстрадиол
  • Прогестерон
  • ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)
  • Тестостерон (общий и свободный)
  • Пролактин
  • Кортизол
  • Инсулин, Глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс НОМА
  • ТТГ (тиреотропный гормон)

Когда сдавать анализы?

Эстрадиол, тестостерон, пролактин и ФСГ следует сдавать на 3-5 день цикла для оценки гормонов в фолликулярной фазе.

Прогестерон следует сдавать на 21-23 день цикла.

Кортизол - в любое время цикла, по слюне (2 пробы в 3.00 ночи и 8.00 утра).

Инсулин, глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс НОМА:

Натощак утром, после 8-12 часов голодания.

ТТГ - сдавайте любое время менструального цикла.

Для женщин в менопаузе все анализы сдаются в любой день натощак.

Как гормоны влияют на понижение веса?

Эстрадиол: Влияет на метаболизм и накопление жира, особенно на бедрах и животе.

Прогестерон: Низкий уровень замедляет обмен веществ и сжигание жиров.

Тестостерон: Низкий уровень снижает мышечную массу и либидо, замедляет метаболизм.

Пролактин: Высокий уровень пролактина усиливает аппетит, вызывая нечувствительность к лептину, гормону сытости.

Кортизол Высокий кортизол увеличивает жировые отложения, особенно на животе.

Инсулин: Высокий инсулин затрудняет сжигание жира и часто связан с лишним весом на талии.

ФСГ : Нарушение работы яичников влияет на гормональный баланс и метаболизм.

ТТГ : Повышенный ТТГ указывает на гипотиреоз, замедляющий обмен веществ.

 

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