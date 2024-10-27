Для тех, кто не может похудеть. Какие анализы сдать для стройности

Для удачного понижения веса принципиально понимать гормональный фон и метаболические процессы в организме. Без этого строгие диеты и тренировки не дадут желаемого результата.
Какие анализы нужно сделать, чтобы точно похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольгу Маллиани в Instagram.
Эстрадиол, тестостерон, пролактин и ФСГ следует сдавать на 3-5 день цикла для оценки гормонов в фолликулярной фазе.
Прогестерон следует сдавать на 21-23 день цикла.
Кортизол - в любое время цикла, по слюне (2 пробы в 3.00 ночи и 8.00 утра).
Инсулин, глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс НОМА:
Натощак утром, после 8-12 часов голодания.
ТТГ - сдавайте любое время менструального цикла.
Для женщин в менопаузе все анализы сдаются в любой день натощак.
Эстрадиол: Влияет на метаболизм и накопление жира, особенно на бедрах и животе.
Прогестерон: Низкий уровень замедляет обмен веществ и сжигание жиров.
Тестостерон: Низкий уровень снижает мышечную массу и либидо, замедляет метаболизм.
Пролактин: Высокий уровень пролактина усиливает аппетит, вызывая нечувствительность к лептину, гормону сытости.
Кортизол Высокий кортизол увеличивает жировые отложения, особенно на животе.
Инсулин: Высокий инсулин затрудняет сжигание жира и часто связан с лишним весом на талии.
ФСГ : Нарушение работы яичников влияет на гормональный баланс и метаболизм.
ТТГ : Повышенный ТТГ указывает на гипотиреоз, замедляющий обмен веществ.
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