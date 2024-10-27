Для тех, кто не может похудеть. Какие анализы сдать для стройности

Список анализов для снижения веса:

Эстрадиол

Прогестерон

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)

Тестостерон (общий и свободный)

Пролактин

Кортизол

Инсулин, Глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс НОМА

ТТГ (тиреотропный гормон)

Когда сдавать анализы?

Эстрадиол, тестостерон, пролактин и ФСГ следует сдавать на 3-5 день цикла для оценки гормонов в фолликулярной фазе.

Прогестерон следует сдавать на 21-23 день цикла.

Кортизол - в любое время цикла, по слюне (2 пробы в 3.00 ночи и 8.00 утра).

Инсулин, глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс НОМА:

Натощак утром, после 8-12 часов голодания.

ТТГ - сдавайте любое время менструального цикла.

Для женщин в менопаузе все анализы сдаются в любой день натощак.

Как гормоны влияют на понижение веса?

Эстрадиол: Влияет на метаболизм и накопление жира, особенно на бедрах и животе.

Прогестерон: Низкий уровень замедляет обмен веществ и сжигание жиров.

Тестостерон: Низкий уровень снижает мышечную массу и либидо, замедляет метаболизм.

Пролактин: Высокий уровень пролактина усиливает аппетит, вызывая нечувствительность к лептину, гормону сытости.

Кортизол Высокий кортизол увеличивает жировые отложения, особенно на животе.

Инсулин: Высокий инсулин затрудняет сжигание жира и часто связан с лишним весом на талии.

ФСГ : Нарушение работы яичников влияет на гормональный баланс и метаболизм.

ТТГ : Повышенный ТТГ указывает на гипотиреоз, замедляющий обмен веществ.