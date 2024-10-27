Для тех, кто не может похудеть. Какие анализы сдать для стройности

Для удачного понижения веса принципиально понимать гормональный фон и метаболические процессы в организме. Без этого строгие диеты и тренировки не дадут желаемого результата.

Какие анализы нужно сделать, чтобы точно похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольгу Маллиани в Instagram.

Список анализов для снижения веса: Эстрадиол

Прогестерон

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)

Тестостерон (общий и свободный)

Пролактин

Кортизол

Инсулин, Глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс НОМА

ТТГ (тиреотропный гормон) Когда сдавать анализы? Эстрадиол, тестостерон, пролактин и ФСГ следует сдавать на 3-5 день цикла для оценки гормонов в фолликулярной фазе. Прогестерон следует сдавать на 21-23 день цикла. Кортизол - в любое время цикла, по слюне (2 пробы в 3.00 ночи и 8.00 утра). Инсулин, глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс НОМА: Натощак утром, после 8-12 часов голодания. ТТГ - сдавайте любое время менструального цикла. Для женщин в менопаузе все анализы сдаются в любой день натощак. Как гормоны влияют на понижение веса? Эстрадиол: Влияет на метаболизм и накопление жира, особенно на бедрах и животе. Прогестерон: Низкий уровень замедляет обмен веществ и сжигание жиров. Тестостерон: Низкий уровень снижает мышечную массу и либидо, замедляет метаболизм. Пролактин: Высокий уровень пролактина усиливает аппетит, вызывая нечувствительность к лептину, гормону сытости. Кортизол Высокий кортизол увеличивает жировые отложения, особенно на животе. Инсулин: Высокий инсулин затрудняет сжигание жира и часто связан с лишним весом на талии. ФСГ : Нарушение работы яичников влияет на гормональный баланс и метаболизм. ТТГ : Повышенный ТТГ указывает на гипотиреоз, замедляющий обмен веществ.