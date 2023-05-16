"Ты знаешь, кто я?": в Киеве ректор-украинофоб выгнал студентку, которая против русского языка

В Национальной академии прикладных искусств работает ректор-украинофоб. Его зовут Александр Лубянский. Он выгнал студентку из аудитории за то, что она против русского языка.

Детали языкового скандала в Киеве

Журналистке написала подписчица Маричка Довгополюк. Девушка рассказала, что поступила в Национальную академию прикладных искусств в Киеве. Как оказалось, там работает ректор, который предпочитает общаться на русском языке.

Ректор Олександр Лубянский (Скриншот с kapi.com.ua)

Во время первого собрания ректор Александр Лубянский спросил, кто против, чтобы он говорил по-русски? Маричка подняла руку.

Педагога это взбесило он сначала сказал ей "не спекулировать на украинском языке", затем начал угрожать девушке, вспоминая историю о нотариусе, который в начале полномасштабного вторжения хотел взять с него за доверенность на транспортное средство 9 тысяч гривен.

По его словам, нотариус был тоже из Львова или Львовской области и говорил по-украински.

"Ты вообще знаешь, кто я!? Я журналист и могу сделать так, что теба больше никуда не примут!?", - кричал Маричке ректор.

"Я же сказал, я не люблю две вещи — наглость и воров. И еще не люблю тупость. Лучше с умным потерять, чем с тупым найти. А еще я люблю свое — свою семью, свой город, свою академию, а она мне будет рассказывать, на каком языке разговаривать", - продолжал Лубянский.

Маричка рассказала, что кроме нее в аудитории было еще 40 человек. Ректор убеждал, что напишет на нее плохую рекомендацию, и девочку нигде не возьмут на учебу.

Студентка вынуждена была забрать документы, так как большинство лекций в вузе на русском языке. Сейчас она вернулась во Львов.