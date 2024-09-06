"Ты такой же беглец". Потап высмеял Винника, но сам нарвался на хейт (видео)

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Недавно Винник возмутил украинцев роликом, в котором передал украинским бойцам "глоток свежего воздуха" из своей квартиры в Берлине и с гордостью демонстрировал помидоры, выращенные на своем балконе.

Потап, который также "не без греха", пересиживая войну в Европе, решил опубликовать свое видео на голос Олега, в котором также передает "глоток воздуха" подписчикам и показывает им свой огород.

Реакция юзеров

Далеко не все пользователи сети оценили пародию рэпера на своего коллегу.

Пользователи отмечают, что Потап и Винник друг друга стоят, ведь пока их коллеги и земляки защищают родную землю с оружием в руках, они находятся за границей.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Брат Винника

Потап, з тобою все ок? До чого це взагалі

Він зараз кривляє Винника, а потім, коли у нього закінчаться гроші, зробить те саме і згадає про людей

Мені цікаво, а чим ти за нього краще

Ти такий самий втікач

Отметим, что в последние два года Потап путешествует по миру, не имея постоянного места жительства. Недавно он сообщил в Instagram, что находится в Испании. До этого он долгое время жил и работал в Мексике, Болгарии и Польше.