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"Ты такой же беглец". Потап высмеял Винника, но сам нарвался на хейт (видео)

Потап и Олег Винник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Рэпер и продюсер Потап высмеял своего коллегу Олега Винника, который, как и он, во время войны находится за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт знаменитости.

Подробности

Недавно Винник возмутил украинцев роликом, в котором передал украинским бойцам "глоток свежего воздуха" из своей квартиры в Берлине и с гордостью демонстрировал помидоры, выращенные на своем балконе.

Потап, который также "не без греха", пересиживая войну в Европе, решил опубликовать свое видео на голос Олега, в котором также передает "глоток воздуха" подписчикам и показывает им свой огород.

@potapreal

Originalton - Olegg Выннык

Реакция юзеров

Далеко не все пользователи сети оценили пародию рэпера на своего коллегу.

Пользователи отмечают, что Потап и Винник друг друга стоят, ведь пока их коллеги и земляки защищают родную землю с оружием в руках, они находятся за границей.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

  • Брат Винника
  • Потап, з тобою все ок? До чого це взагалі
  • Він зараз кривляє Винника, а потім, коли у нього закінчаться гроші, зробить те саме і згадає про людей
  • Мені цікаво, а чим ти за нього краще
  • Ти такий самий втікач

Отметим, что в последние два года Потап путешествует по миру, не имея постоянного места жительства. Недавно он сообщил в Instagram, что находится в Испании. До этого он долгое время жил и работал в Мексике, Болгарии и Польше.

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ПотапОлег ВинникВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса