ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ты такой же беглец". Потап высмеял Винника, но сам нарвался на хейт (видео)

Пятница 06 сентября 2024 15:40
UA EN RU
"Ты такой же беглец". Потап высмеял Винника, но сам нарвался на хейт (видео) Потап и Олег Винник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Рэпер и продюсер Потап высмеял своего коллегу Олега Винника, который, как и он, во время войны находится за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт знаменитости.

Подробности

Недавно Винник возмутил украинцев роликом, в котором передал украинским бойцам "глоток свежего воздуха" из своей квартиры в Берлине и с гордостью демонстрировал помидоры, выращенные на своем балконе.

Потап, который также "не без греха", пересиживая войну в Европе, решил опубликовать свое видео на голос Олега, в котором также передает "глоток воздуха" подписчикам и показывает им свой огород.

@potapreal

Originalton - Olegg Выннык

Реакция юзеров

Далеко не все пользователи сети оценили пародию рэпера на своего коллегу.

Пользователи отмечают, что Потап и Винник друг друга стоят, ведь пока их коллеги и земляки защищают родную землю с оружием в руках, они находятся за границей.

&quot;Ты такой же беглец&quot;. Потап высмеял Винника, но сам нарвался на хейт (видео)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

  • Брат Винника
  • Потап, з тобою все ок? До чого це взагалі
  • Він зараз кривляє Винника, а потім, коли у нього закінчаться гроші, зробить те саме і згадає про людей
  • Мені цікаво, а чим ти за нього краще
  • Ти такий самий втікач

Отметим, что в последние два года Потап путешествует по миру, не имея постоянного места жительства. Недавно он сообщил в Instagram, что находится в Испании. До этого он долгое время жил и работал в Мексике, Болгарии и Польше.

Ранее Потап поделился архивным фото с сыном, на котором его не узнать.

Также Наталья Карпа высказалась о рэпере и Каменских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Потап Олег Винник Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ
Били баллистикой. В Павлограде уже больше 50 пострадавших после атаки РФ