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"Ты еще жива?": на Волыни священник оскорблял женщину-военного медика, а после ее гибели не дает покоя отцу

Фото: На Волыни священник УПЦ МП требовал деньги у отца погибшего на войне медик (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

На Волыни священник УПЦ МП терроризирует целую семью. Недавно он подал в суд на пенсионера и обвинил его в избиении. Но пенсионер утверждает, что не трогал священника, хотя тот неоднократно его провоцировал и даже вымогал деньги, которые он получил от государства в качестве компенсации после гибели дочери на войне.

Детали этой истории рассказали в ТСН.

Елена - военный медик, на войне находилась с 2015 года. Два месяца назад она погибла в Харьковской области, когда спасала с поля боя раненых. Девушка накрыла собой молодого парня, он остался жив, а Елена погибла.

Круглой сиротой осталась 3-летняя Оксанка, которая в 2022 году потеряла обоих родителей. После гибели дочери, Василий Созонюк получил компенсацию от государства. И местный священник требовал, чтобы все деньги он отдал ему.

"Сказал, ты получил деньги за погибшую дочь, так мне должен заплатить, потому что ты выгнал меня с работы", - рассказал мужчина.

Священник УПЦ МП в этом селе давно провоцирует различные конфликты. Местные жители его не жалуют и давно решили перейти в ПЦУ - тот угрожал и называл их раскольниками. Ранее он не давал покоя и самой Елене. И то, что он теперь начал донимать и отца Елены, стало последней каплей для односельчан.

Как рассказали односельчане, он придирался к ней, когда та появлялась в церкви. В последнюю встречу он при людях подошел и спросил ее: "Ты еще жива?".

А теперь священник обвинил отца Елены в том, что тот его избил. На заседание суда собрались все односельчане, чтобы поддержать пенсионера. Поддержать отца Елены приехали и военные - женщина спасала их жизни и быть в стороне от этой истории они не могут.

А вот поп, который подал заявление в суд и якобы является потерпевшим, на судовые слушания так и не явился.

"Я видел, что там собираются люди агрессивно настроенные. Я один, а их много. Это небезопасно. Это выдумки. Я никогда не просил у него денег и не требовал", - сказал он по телефону журналистам.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Винницкой области на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ.

А еще писали о том, что в Кропивницком детей не пустили в укрытие церкви УПЦ МП.

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