"Ты должна быть умной": Лобода рассказала, как ее хотели купить в России

Звонили и делали предложения

По словам Светланы, ей поступало много звонков, в которых ей объясняли, как она должна себя вести.

"Поступало много звонков о том, что мы должны понимать, что мы должны выбрать правильную позицию, что я должна быть умной, что я артистка, которая имею здесь все и дальше если я остаюсь здесь и поддержу режим, то я буду иметь еще больше, и мне не надо будет ни о чем заботиться, ни мне, ни моим детям...

Поэтому я выбрала правильную позицию и я здесь", - рассказала артистка.

Почему Светлана Лобода высказала свою позицию не сразу

Напомним, что Светлана Лобода первые месяцы войны отмалчивалась, из-за чего на нее лилось много хейта и возникало немало вопросов. Впоследствии она ясно выразила свою позицию.

Певица активно помогает Украине и украинцам, пострадавшим из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Так случилось, что 4 месяца после начала полномасштабной войны я совсем ничего не могла сказать тому, я не могла ничего формулировать. У меня не было сил на это, а потом когда я поняла, что ко мне много вопросов со всех сторон, я должна была на них ответить", - объяснила Светлана.

LOBODA представила новый альбом "Made in U"

"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием большого вдохновения и является моим наиболее откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры", - говорит она о новом творении.

В него вошли такие украиноязычные композиции, как "По-Українськи", "Градус 100" и "Мамо". Они стали настоящим украшением пластинки. Также певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик".

Смотрите дальше полное интервью Светланы Лободы:

Новые треки можно прослушать на канале YouTube артистки.

Все собрания с первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома для семьи, потерявшей свое жилье в первые дни войны. Речь идет о медсестре национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью неподалеку от родного города певицы - Ирпень, в поселке Шпитьки.

Ниже можете ознакомиться с некоторыми новинками от Светланы Лободы:

LOBODA - "Градус 100"

LOBODA - "Мама"

LOBODA - "Щедрик"