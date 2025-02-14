"Ты - мое все": Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем

"Ты - моя любовь, моя жизнь, мое все. Я люблю тебя вечно", - трогательно обратилась Харлан к жениху.

На черно-белых снимках влюбленные позируют в объятиях друг друга, а на одном из них пара продемонстрировала жаркий поцелуй.



Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Для фотосессии украинская спортсменка выбрала простое платье в длине макси на бретельках, а ее возлюбленный-итальянец черные брюки и белую рубашку.

Пара на новых фото просто светится от счастья и любви.



Харлан показала фото с женихом Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Харлан тут же принялись комментировать чувственные фото:

"Очень красивые"

"Прекрасные"

"Невероятные. Всех благ!"

"Очень красивая пара"

"Приятно на вас смотреть"

"Прекрасная пара! Просто глаза любуются".



Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Что известно про историю любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.

Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик на саблях, четырехкратный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.



Спортсмены часто поддерживают друг друга на соревнованиях (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спортсмены знают друг друга более 15 лет. Их первая встреча состоялась на соревнованиях во Франции, когда Ольге было 15 лет, а Луиджи - 18. Итальянец сразу обратил внимание на украинку и даже тайно ее сфотографировал.



Луиджи Самеле и Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спустя несколько лет их пути пересеклись снова. На тот момент Ольга была замужем за украинским саблистом, призером чемпионатов мира и Европы Дмитрием Бойко, а отношения с Луиджи оставались дружескими.



Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

В 2018 году Харлан развелась с мужем, а в 2019-м начала встречаться с Самеле.

В сентябре 2024 года Луиджи сделал Ольге предложение, на которое она ответила согласием. Пара планирует сыграть свадьбу в ближайшем будущем.



Харлан со своим женихом в день помолвки (фото: instagram.com/olgakharlan)