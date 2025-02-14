"Ты - мое все": Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая ранее назвала украинскую свадебную традицию, от которой отказался ее возлюбленный Луиджи Самеле, показала их совместные фото в честь Дня всех влюбленных и призналась ему в любви.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.
"Ты - моя любовь, моя жизнь, мое все. Я люблю тебя вечно", - трогательно обратилась Харлан к жениху.
На черно-белых снимках влюбленные позируют в объятиях друг друга, а на одном из них пара продемонстрировала жаркий поцелуй.
Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)
Для фотосессии украинская спортсменка выбрала простое платье в длине макси на бретельках, а ее возлюбленный-итальянец черные брюки и белую рубашку.
Пара на новых фото просто светится от счастья и любви.
Харлан показала фото с женихом Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)
Фолловеры Харлан тут же принялись комментировать чувственные фото:
Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)
Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.
Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик на саблях, четырехкратный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.
Спортсмены часто поддерживают друг друга на соревнованиях (фото: instagram.com/gigisamele87)
Спортсмены знают друг друга более 15 лет. Их первая встреча состоялась на соревнованиях во Франции, когда Ольге было 15 лет, а Луиджи - 18. Итальянец сразу обратил внимание на украинку и даже тайно ее сфотографировал.
Луиджи Самеле и Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)
Спустя несколько лет их пути пересеклись снова. На тот момент Ольга была замужем за украинским саблистом, призером чемпионатов мира и Европы Дмитрием Бойко, а отношения с Луиджи оставались дружескими.
Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)
В 2018 году Харлан развелась с мужем, а в 2019-м начала встречаться с Самеле.
В сентябре 2024 года Луиджи сделал Ольге предложение, на которое она ответила согласием. Пара планирует сыграть свадьбу в ближайшем будущем.
Харлан со своим женихом в день помолвки (фото: instagram.com/olgakharlan)