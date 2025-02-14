ua en ru
Пт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Ты - мое все": Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем

Пятница 14 февраля 2025 13:00
UA EN RU
"Ты - мое все": Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая ранее назвала украинскую свадебную традицию, от которой отказался ее возлюбленный Луиджи Самеле, показала их совместные фото в честь Дня всех влюбленных и призналась ему в любви.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

"Ты - моя любовь, моя жизнь, мое все. Я люблю тебя вечно", - трогательно обратилась Харлан к жениху.

На черно-белых снимках влюбленные позируют в объятиях друг друга, а на одном из них пара продемонстрировала жаркий поцелуй.
&quot;Ты - мое все&quot;: Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем
Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Для фотосессии украинская спортсменка выбрала простое платье в длине макси на бретельках, а ее возлюбленный-итальянец черные брюки и белую рубашку.

Пара на новых фото просто светится от счастья и любви.
&quot;Ты - мое все&quot;: Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем
Харлан показала фото с женихом Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Харлан тут же принялись комментировать чувственные фото:

  • "Очень красивые"
  • "Прекрасные"
  • "Невероятные. Всех благ!"
  • "Очень красивая пара"
  • "Приятно на вас смотреть"
  • "Прекрасная пара! Просто глаза любуются".

&quot;Ты - мое все&quot;: Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем
Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Что известно про историю любви Ольги Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.

Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик на саблях, четырехкратный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы.
&quot;Ты - мое все&quot;: Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем
Спортсмены часто поддерживают друг друга на соревнованиях (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спортсмены знают друг друга более 15 лет. Их первая встреча состоялась на соревнованиях во Франции, когда Ольге было 15 лет, а Луиджи - 18. Итальянец сразу обратил внимание на украинку и даже тайно ее сфотографировал.
&quot;Ты - мое все&quot;: Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем
Луиджи Самеле и Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спустя несколько лет их пути пересеклись снова. На тот момент Ольга была замужем за украинским саблистом, призером чемпионатов мира и Европы Дмитрием Бойко, а отношения с Луиджи оставались дружескими.
&quot;Ты - мое все&quot;: Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем
Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

В 2018 году Харлан развелась с мужем, а в 2019-м начала встречаться с Самеле.

В сентябре 2024 года Луиджи сделал Ольге предложение, на которое она ответила согласием. Пара планирует сыграть свадьбу в ближайшем будущем.
&quot;Ты - мое все&quot;: Харлан показала страстные поцелуи со своим женихом-итальянцем
Харлан со своим женихом в день помолвки (фото: instagram.com/olgakharlan)

Ранее сеть всколыхнула новость о "смерти" Ольги Харлан.

Также Харлан рассекретила свою реализованную детскую мечту и показала фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Харлан Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео
Россияне ночью ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: Зеленский показал видео