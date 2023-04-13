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"Ты был лучшим отцом": трагически погиб отец генерала Марченко, отразившего россиян от Николаевщины (фото)

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Николаев, Четверг 13 апреля 2023 11:28
"Ты был лучшим отцом": трагически погиб отец генерала Марченко, отразившего россиян от Николаевщины (фото) Отец генерала Марченко погиб в ДТП (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Николаевской области в результате ДТП погиб отец генерала Марченко, известного по позывному "Марчелло". Пожилого мужчину, ехавшего на мопеде, сбил легковой автомобиль на большой скорости.

Об этом сообщил генерал Дмитрий Марченко на своей странице в Facebook.

Детали трагической аварии

"Ты был лучшим отцом и прекрасным мужем! Я делал и делаю все, чтобы ты мной только гордился, самое страшное наказание для меня, это твое разочарование! Извини, что не смог…. Я очень старался!!! Но это тот редкий случай, когда ты понимаешь что можешь далеко не все!" - написал военный.

&quot;Ты был лучшим отцом&quot;: трагически погиб отец генерала Марченко, отразившего россиян от Николаевщины (фото)

Генерал Дмитрий Марченко вместе с отцом (фото: facebook.com/dmitry.marchenko.78)

Он опубликовал видео с камер наблюдения, где видно момент рокового столкновения. Судя по дате на записи, трагедия произошла еще 6 апреля.

На видео видно, как отец Марченко едет по дороге на мопеде, и прямо в него на скорости влетает легковушка. От полученных травм мужчина умер в местной больнице.

Что известно о генерале Марченко

Дмитрий Марченко, известный по позывному "Марчелло" является боевым генералом. Именно благодаря ему в начале полномасштабной войны россияне не смогли захватить Николаев во время попыток оккупации. Генерал грамотно организовал оборону города, несмотря на то, что враг превосходил живой силой и техникой.

&quot;Ты был лучшим отцом&quot;: трагически погиб отец генерала Марченко, отразившего россиян от Николаевщины (фото)

Генерал Дмитрий Марченко (фото: eurosolidarity.org)

Раньше мы рассказывали о гибели на фронте украинского чемпиона по легкой атлетике Игоря Дорошенко.

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ДТП Николаев