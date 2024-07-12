"Ты - лжец": Рамина вдребезги разнесла блогера Волошина

В своих соцсетях Рамина поделилась мнениями по поводу Александра Волошина на фоне последних событий, добавив, что она знакома с ним лично.

Эсхакзай Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Ведущая отметила, что она не поддерживает сплетни по поводу завладения Сашей деньгами для пострадавших детей. Зато блогерша поделилась, что, по ее мнению, Волошин не совсем искренний человек.

"Саша - человек, который создал себе "популярность" на агрессивном маркетинге. Он играет на эмоциях людей. Вот эти все "охранника избили, меня хотят избить", я бы не воспринимала серьезно. Такое впечатление, что сейчас идет прогрев к тому, чтобы далее мы увидели смс: "Александр Волошин покинул страну из-за угроз расправы", - написала Рамина.

Эсхакзай Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Знаменитость обвинила блогера во лжи, отметив, что тот говорил неправду своим близким, подписчикам и ей самой. Она добавила, что Волошин считает украинцев "добрым народом", который все простит, а он наберет больше подписчиков и заработает больше денег.

Рамина назвала такое его поведение "агрессивным маркетингом". Однако она подчеркнула, что, по ее мнению, деньги на помощь блоггер не ворует.

"Лицемерие. Пишу это здесь, потому что Саше Волошину сказала в лицо, что я о нем думаю. И не надо прикрываться психическими расстройствами. Ты - лжец. Ты позер. Ты хочешь казаться, а не быть. И когда ты это поймешь, если поймешь, возможно, станешь таким крутым, как твоя мама. А пока это пыль в глаза", - резюмирует Эсхакзай.

Instagram-stories Эсхакзай Рамины (Скриншот)