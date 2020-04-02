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Тести були негативні: деталі другjъ трагедії від COVID-19 в Івано-Франківську

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 09:27
Тести були негативні: деталі другjъ трагедії від COVID-19 в Івано-Франківську
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус забрав життя відразу двох жінок у перинатальному центрі Івано-Франківська

Коронавірус в Україні вразив вже майже 800 осіб і офіційно підтверджено 20 загиблих від цього захворювання. Як повідомляють лікарі з Івано-Франківська, в перинатальному центрі 30 березня померло відразу дві жінки. Тести показали наявність коронавірусу вже після їх смерті.

Як повідомив директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний у коментарі для Hromadske, експрес-тести на COVID-2019 були негативними в обох пацієнток.

Першою померла 37-річна жінка, яка напередодні народила дитину, а в той же день в перинатальному центрі померла 60-річна жінка, у якої була гінекологічна патологія.

"Враховуючи, що вони були в одному відділенні, взяли мазок і в тієї, і в іншої жінки. І так вийшло, що вони обидві померли в один день. Хоча й спочатку, як і в першої, так і у другої взяли експрес-тести, і в обох були негативні", - розповів Чемний.

Наявність в обох пацієнток COVID-2019 показав тільки лабораторний аналіз ПЛР. Обидві пацієнтки знаходилися в лікарні досить довго. 60-річна жінка поступила в перинатальний центр 3 березня, а 37-річна 10 березня. Медики ставлять під сумнів, що жінки заразилися в лікарні від лікарів або інших пацієнтів.

"Значить або родичі приносили там продукти, і, швидше за все, були носіями, або...говорити про те, що жінка заразилася в лікарні, чи одна, чи друга, говорити важко, тому що до того часу, хто б що не говорив, у нас інформації про підозру на коронавірусну інфекцію серед пацієнтів та персоналу не було зовсім. Вже після того, як ці жінки померли, а виявилося, що у них коронавірус, ми почали перевіряти весь персонал", - додав чиновник.

Перевірка виявила коронавірус у чотирьох працівників лікарні. Всі вони контактували із загиблими. Як додали медики, в обох пацієнток були супутні захворювання – ожиріння, гіпертонія і цукровий діабет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля і рідні впевнена, що вона заразилася в лікарні.

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