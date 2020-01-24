У Тернопільській області зацькували вчительку за скаргу про затримку зарплати

Вчительку зацькували через скарги (Колаж РБК-Україна)

Вчителька поскаржилася на гарячу лінію уряду і їй за це влаштували буллінг

У Тернопільській області вчителька англійської мови з 15-річним стажем стала жертвою булінгу місцевих чиновників. Жінка разом з колегами поскаржилася на гарячу лінію уряду про регулярні затримки зарплати та жорстоко за це поплатилася.

У ОТГ Лановецького району Тернопільської області входить п'ять сіл і в кожному з них є школи. Як пише видання "КП в Україні", велика частина педагогів у ОТГ отримує зарплату справно, а от вчителям з села Нападівка не пощастило – обіцяні гроші вони часом чекають за півтора-два місяці.

Ірина Бородавчук викладає англійську мову в Нападівці вже 15 років. Село вже три роки в ОТГ і увесь цей час, вчителям затримують виплати. Вона спілкувалася з колегами з сусідніх сіл і ті стверджують, що у них таких проблем немає.

"Наприклад, відпускні ми отримали вже в кінці відпустки, перед виходом на роботу, щомісячну зарплату нам кожен раз затримують на півтора-два місяці. А у нас теж є сім'ї, діти, їх треба годувати та одягати. Коли приходимо у відділ освіти громади, завжди одні й ті самі відмазки помилки бухгалтера допустили, то не встигають нарахувати. На гарячу лінію уряду скаржимося регулярно, все по черзі. Іноді це дає результат", - розповіла педагог.

Крім роботи вчителя, Ірина Бородавчук ще й голова первинної профспілкової організації. В результаті вона відповідає не тільки за себе і свою родину, а й за інших вчителів. Вони регулярно приходять до неї з приводу зарплат. Бородавчук пояснила, що зарплати педагогам фінансуються з державних субвенцій і на всю ОТГ кошти перераховують в один день, 12 числа, іноді раніше, якщо 12 числа місяця вихідний. Але зарплату в сусідніх селах отримують вчасно, а от у Нападівці весь час із затримками.

Педагог не розуміє, з чим пов'язані постійні затримки та каже, що її зарплата на даний момент 4952 гривні. У всій ОТГ набереться близько 100 вчителів, сума на їх зарплати не така вже велика.

Ірина Бородавчук (Фото: соцмережі)

Напередодні новорічних свят вчителі не витримали, бо станом на 16 грудня вони не отримали ні копійки за листопад. Вони почали по черзі дзвонити на гарячу лінію уряду.

"Але ви ж розумієте, як важко туди додзвонитися. Там автовідповідач, то зайнято, то не відповідає номер. Дзвонити ми почали ще на перерві, але так вийшло, що мені відповіли тоді, коли вже пролунав дзвоник. Розмова була короткою, я лише сказала, що затримка зарплати, і попросила розібратися. Загалом, телефонний дзвінок годинник урядової лінії зафіксував о 9:26, а урок почався о 9:25. Ось це виявилося справжньою проблемою", - розповіла Бородавчук.

Скарга була передана в міністерство, ті звернулися в обласне управління освіти, а там – переадресували у відділ освіти Борсуківської ОТГ керівнику Олені Солонині, яка і раніше ігнорувала скарги вчителів.

Замість того, щоб розбиратися з винними за затримку зарплат, чиновниця дала розпорядження директору школи про службове розслідування з метою з'ясувати, чому вчителька телефонує на гарячу лінію уряду під час уроку.

"Після цього почався, як зараз модно говорити, справжній булінг, тиск на учителів. Чашу терпіння переповнив наказ начальника відділу освіти громади щодо працівників, які звернулися на гарячу лінію, неодмінно провести службове розслідування. Ніби вчителі – злочинці, це вони цілий рік порушували трудове законодавство, а не вони, відповідальні працівники ОТГ", - повідомила Бородавчук.

Вчителям видали зарплату за грудень і навіть вже дали аванс за січень. Ірина Бородавчук зараз на курсах підвищення кваліфікації. Інші вчителі кажуть, що здаватися не збираються і будуть продовжувати скаржитися при затримках.

Педагогів підтримує і директор школи Ольга Тимчук. Вона намагалася поговорити з Оленою Солониною.

"У мене була розмова з Оленою Солониною, через те, що вона не права і перевищила свої повноваження. По-перше, люди дійсно не можуть працювати без зарплати, це порушення законодавства. По-друге, вчителі - не її прямі підлеглі, вона не повинна була наказувати проводити службове розслідування, це вирішує керівництво школи. Могла обмежитися листом, розібратися з невиплатою зарплати, а не робити акцент на часу дзвінка", - додала директор.