RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Тернополе военкомы до потери сознания избили девушку и ее парня

В Тернополе военкомы избили парня с девушкой (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Тернополе произошла дичайшая ситуация. Изначально военкомы силой забрали с собой парня, а потом избили его с девушкой.

Об этом и рассказала пострадавшая местному изданию "20 хвилин".

Детали ситуации в Тернополе

Пострадавшая Вероника Поступайло сообщила, что 24 июля ее парня Максима у подъезда скрутили мужчины в военной форме и увезли в военкомат.

"Моего парня Максима словили под подъездом, скрутили и затолкали в бус", - сообщила девушка.

О том, где ее любимый, она узнала от его матери, которая позвонила Веронике и сообщила всю информацию о сыне.

Потом Максим скинул Веронике геолокацию своего местонахождения, и она поехала к нему. К сожалению, на месте от военкомов досталось и ей.

"Я приехала туда сразу, начал спрашивать у военных, на каком основании Максима выкрали, смогу ли я его увидеть", - рассказала жительница Тернополя.

По ее словам, военные не представились, не предоставили никаких документов, а просто "заломали человека и посадили в бус".

Девушка также обратилась в полицию и снова поехала в военкомат.

"Парня силой толкали, ко мне тоже применили силу. Я теряла сознание. У меня была подбита щека, на теле ожог. Приблизительно в 22.00 24 июля вызвала скорую домой. Через 30 минут позвонили полицейские и предложили снять телесные повреждения и написать заявление. Они привезли меня в отделение. Там я написала заявление о нанесении телесных повреждений", - сообщила Вероника.

Что известно о повестке

Во временном военном удостоверении, выданном гражданину в связи с непригодностью к военной службе из-за состояния здоровья, указано, что он находится в запасе.

Повторному медицинскому переосвидетельствованию подлежит 23 октября 2023 года. Полиция записала все показания и передала дело в ДБР.  В военкомате отказались комментировать произошедшее.

В Тернополе военкомы избили парня с его девушкой (фото: 20 минут)

 

 

 

Читайте также, что в Виннице вручили повестку мужчине с инвалидностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
избиение ребенкаМобилизация в Украине