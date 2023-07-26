В Тернополе военкомы до потери сознания избили девушку и ее парня

В Тернополе произошла дичайшая ситуация. Изначально военкомы силой забрали с собой парня, а потом избили его с девушкой.

Об этом и рассказала пострадавшая местному изданию "20 хвилин".

Детали ситуации в Тернополе

Пострадавшая Вероника Поступайло сообщила, что 24 июля ее парня Максима у подъезда скрутили мужчины в военной форме и увезли в военкомат.

"Моего парня Максима словили под подъездом, скрутили и затолкали в бус", - сообщила девушка.

О том, где ее любимый, она узнала от его матери, которая позвонила Веронике и сообщила всю информацию о сыне.

Потом Максим скинул Веронике геолокацию своего местонахождения, и она поехала к нему. К сожалению, на месте от военкомов досталось и ей.

"Я приехала туда сразу, начал спрашивать у военных, на каком основании Максима выкрали, смогу ли я его увидеть", - рассказала жительница Тернополя.

По ее словам, военные не представились, не предоставили никаких документов, а просто "заломали человека и посадили в бус".

Девушка также обратилась в полицию и снова поехала в военкомат.

"Парня силой толкали, ко мне тоже применили силу. Я теряла сознание. У меня была подбита щека, на теле ожог. Приблизительно в 22.00 24 июля вызвала скорую домой. Через 30 минут позвонили полицейские и предложили снять телесные повреждения и написать заявление. Они привезли меня в отделение. Там я написала заявление о нанесении телесных повреждений", - сообщила Вероника.

Что известно о повестке

Во временном военном удостоверении, выданном гражданину в связи с непригодностью к военной службе из-за состояния здоровья, указано, что он находится в запасе.

Повторному медицинскому переосвидетельствованию подлежит 23 октября 2023 года. Полиция записала все показания и передала дело в ДБР. В военкомате отказались комментировать произошедшее.

В Тернополе военкомы избили парня с его девушкой (фото: 20 минут)