Під Тернополем жінка побила 7-місячне немовля: зганяла п'яну лють

У Тернопільській області жінка побила свою 7-місячну доньку. Як повідомили очевидці, жінка була п'яна і прийшла в лють через те, що дівчинка не хотіла сидіти в колясці. Про це повідомили на сторінці Поліції Тернопільської області в соціальній мережі Facebook.

Трагедія сталася в Кременецькому районі, в неділю ввечері, 30 червня. Сусіди зателефонували у відділ поліції і повідомили, що жінка б'є немовля. Вони розповіли, що жінка перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Вона накинулася на дитину, так як дівчинка не хотіла сідати в коляску і навіть кілька разів впала.

"Мати намагалася посадити дочка в коляску, однак це не давало бажаних результатів, що ще більше розлютило жінку і свою лють вона зганяла на дитині. Коли врешті-решт коляска впала на малюка, сусіди спробували забрати дитину у жінки, проте вона схопила дочку і почала тікати", - сказано в повідомленні поліції.

7-місячну дівчинку оглянули лікарі і госпіталізували до лікарні. У дитини діагностували забої м'яких тканин голови і запідозрили перелом кісток носа. Відносно горе-матері порушили кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 166 КК україни (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

Крім того, поліція з'ясувала, що жінка – уродженка Києва, 1992 року народження. В Тернопільську область вона переїхала недавно, разом з чоловіком і дітьми. Двоє дітей знаходяться під опікою свекрухи і живуть в сусідній області, ще троє проживають разом з батьками. Мати з батьком регулярно зловживають алкогольними напоями.

Скріншот поста (facebook.com/gynp.ternopil)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області загинуло четверо дітей, в той час, як їхні матері пили алкоголь у дворі.

А також розповідали про те, що у Києві з 9-го поверху випала дитина.