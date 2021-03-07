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Під Тернополем у трьох людей третій раз виявили коронавірус

Автор: Роман Мирончук

У Тернопільській області почастішали повторні випадки зараження коронавірусом. Інфекцію другий раз діагностували у понад шістдесят мешканців краю, а в трьох людей цю хворобу виявили в третій раз.

Про це повідомляє місцевий сайт "За Збручем".

Повторні захворювання COVID-19 досі не мають наукового пояснення. Лікарі вважають, що зараження відбувається повторно через низький імунітет.

За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, повторні захворювання також характерні і іншим вірусним інфекціям.

Людям, які хворіли на коронавірус вже не раз, експерт рекомендує пройти повне медичне обстеження.

"Досі ми не можемо стверджувати, це повторні інфікування, або повторні виявлення. Можливо таке, що організм повністю не звільнився від вірусу, а потім через несприятливих обставин він знову дав про себе знати. Дослідження тривають. Можливо пізніше будемо мати точне пояснення", - заявив лікар.

Варто зазначити, що вчора у Тернопільській області діагностували 256 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Тернопільському районі. А загальна кількість лабораторно підтверджених випадків в області досягла 44230.

Нагадаємо, лікар розповів, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів на коронавірус.

Раніше український медик повідомив, коли закінчиться пандемія COVID-19.

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Новини України Тернопольская областьКоронавірус
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