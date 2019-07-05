Під Тернополем на смітник вивезли десятки людських могил: шокуючі фото

Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в місті Чортків Тернопільської області було викопано та вивезено на сміттєзвалище людські решти з 14 могил. Про це пише громадська організація "Альтернатива - Чортків" у Facebook.

Повідомляється, що будівельникам було відомо про те, що в тому місці можуть бути захоронення, проте їх це не зупинило. До того ж робітники мали бачити надгробки, а також рештки людських тіл. Однак це їх не зупинило. Вони просто вирили кістки і разом із землею вивезли їх на сміттєзвалище.

Під Тернополем на смітник вивезли могили під час будівництва (фото: facebook.com/AlternativeChortkiv)

Про те, що в місці, де було заплановано встановити меморіал, може бути Військовий цвинтар із захороненими Українськими Стрільцями, що загинули в 1919-1920-х роках, постіно говорили місцевий краєзнавець Андрій Базалінський та репресований політв'язень Володимир Мармус.

Однак, незважаючи на всі застереження, роботи по зведенню меморіалу не зупинили. До того ж котлован, в якому неозброєним оком можна було побачити людські рештки, наступного дня збиралися заливати бетоном. Лише втручання активістів змогло зупинити наругу над могилами.

Під Тернополем на смітник вивезли могили під час будівництва (фото: facebook.com/AlternativeChortkiv)

У справі наруги вже відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронцям належить з'ясувати, хто санкціонував роботи саме в цьому місці. Поліція має з'ясувати, куди саме були вивезені рештки, щоб була можливість здійснити перепоховання.

Будівництво меморіального пам’ятника зупинено. Триває досудове розслідування.

До слова, у Києві на трьох головних цвинтарях планують встановити систему камер відеоспостереження. Це дозволить фіксувати акти вандалізму та запобігати їм.

Нагадаємо, нещодавно під Харковом невідомі підпалили цвинтар.