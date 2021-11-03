Під Тернополем школярка врятувала немовля, якого кинули замерзати на руїнах заводу (відео)

Немовля доношене, пологи імовірно відбулися 1 листопада. Сам інцидент стався на околиці села Товсте.

"Копи" просять усіх жителів Чортківського району повідомляти інформацію про жінок, які перебували на останніх місяцях вагітності. У тому числі й тих, хто недавно народжував, але їх дитини не видно. Звертатися слід на лінію "102" або за номером (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Відомості про подію внесли до ЄРДР згідно ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу. Триває слідство.

Горе-матері загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років або позбавлення волі на той же термін.

Під Тернополем знайшли покинуте немовля в пакеті (фото: tp.npu.gov.ua)

Як стало відомо, малюка в поліетиленовому пакеті на руїнах знайшла місцева 14-річна школярка, йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчинка гуляла там і помітила пакет, вирішила перевірити, і почула плач.

Хлопчик у пакеті перебував на території покинутого молокозаводу (фото: tp.npu.gov.ua)

За словами 14-річної Галини, дитина була брудна і кричала. Підліток взяла новонародженого на руки, заколисала і заспокоїла, а потім віднесла в найближчий магазин, і повідомила про знахідку.

Продавщиця своєю чергою викликала "швидку" і поліцію. Жінка розповіла, що малюк був замотаний в стару брудну пелюшку, а також в дитячий светрик більшого розміру.

У Тернопільській обласній дитячій лікарні дитину підключили до систем життєзабезпечення, оскільки воно мало переохолодження та критично низьку температуру. Вага немовляти близько 2,5 кг.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених місцевої лікарні Людмила Лугова розповіла, що життя дитини висіло на волосині, і у нього діагностували пневмонію, є ознаки інфікування, зараз малюк не годується - його кишечник ще навіть не почав роботу.

Відео: 14-річна школярка під Тернополем врятувала немовля, якого покинули на руїнах заводу