Під Тернополем сім'ї з хворим коронавірусом оголосили бойкот: вважають "прокаженими"

Коронавірус в Україні інфікував 9410 людей, 239 осіб померли від ускладнень інфекції, 992 пацієнти вилікувались. У Тернопільській області в селі Галущинці страждає від осуду сусідів вся сім'я. Річ у тому, що в сім'ї Стецик захворів чоловік, а потім його зять. Але останній ні з ким не контактував і весь час перебуває вдома, родичі переселили його на другий поверх будинку і він знаходиться на самоізоляції. Про це розповіла сусідка родини Валентина Гурин.

Жінка повідомила, що їжу зятю чоловіка залишають під дверима, у нього немає контактів з членами сім'ї. Але люди в селі наполягають, щоб ніхто з цього будинку не виходив, через те, що вони можуть заразити всіх людей і взагалі вважають їх прокаженими.

Сімейний лікар Наталія Яроцька розповіла, що зять є переносником інфекції, тому зараз і знаходиться в ізоляції. Медик каже, що з пацієнтом вона спілкується щоденно телефоном, його стан задовільний. Двір хворого продезінфікували. Всі члени сім'ї Стецик знаходяться на ізоляції, вони не ходять в магазин, а самі необхідні продукти привозять родичі й залишають під хвірткою.

Сім'я вже знаходиться на самоізоляції два тижні, але більше просто не витримає. Відзначимо, що вся сім'я вже здала тести на COVID-19, всі вони негативні.

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