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Під Тернополем при народженні померло немовля: батьки звинувачують медиків

Автор: Тетяна Самарук

У Кременецькому районі Тернопільської області при народженні померла дитина. У смерті звинувачують медиків.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Так, до правоохоронців звернувся 22-річний брат породіллі. За його словами, сестра народила 14 листопада, але немовля померло. Чоловік звинуватив медиків у непрофесійності, яка призвела до смерті дитини.

Поліцейські кажуть, що дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грамів. Медики встановили, що після народження в дитини не розкрились легені та лікарі понад годину реанімували новонароджену, однак не змогли врятувати.

Причина смерті немовляти - тяжка асфіксія при народженні. Їхні висновки також підтвердили в іншій установі, де робили повторну судово-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Раніше ми повідомляли, що під Тернополем за загадкових обставин помер одномісячний малюк.

Також ми писали, що під Тернополем школярка врятувала немовля, якого кинули замерзати на руїнах заводу.

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