Під Тернополем батьки шоковані станом шкільного туалету (відео)

Шкільний туалет під Тернополем сильно обурює батьків (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Батьки дітей молодших класів сильно обурені шкільними туалетами

В місті Бучач Тернопільської області туалет однієї з шкіл вражає своєю відвертістю у прямому сенсі цього слова. Там немає окремих кабінок, але є величезне вікно на всю стіну. Через вікно з вулиці можна розгледіти все, що відбувається в туалеті. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Екскурсію для журналістів провели батьки учнів початкових класів, які сильно обурені станом шкільних туалетів. У вбиральні для хлопчиків немає дитячих унітазів, перегородок, окремих кабінок і дверей. В туалеті для дівчаток спостерігається та ж ситуація.

Батьки кажуть, що в туалеті порушені всі санітарні норми. Крім того, величезні вікна дозволяють побачити зовні все, що відбувається у вбиральні. У свою чергу директор школи заявила, що для неї головне, щоб в туалеті була чистота, а не приватність.

Шкільний туалет під Тернополем сильно обурює батьків (відео: YouTube/ТСН)

Щоб якось виправити ситуацію директор школи показала туалет для середніх класів, у якому вже є перегородки. Але і тут не все як треба, оскільки перегородки знаходяться в жахливому стані: вони іржаві і закриваються засувками зверху. В цьому туалеті вже на вікнах є плівка, але її почали клеїти в той момент, коли журналісти знімали на камери перший туалет.

Крім жахливих туалетів журналістів здивувало те, що в коридорі розташована гардеробна, в якій діти купують різноманітні снеки і солодку воду незважаючи на те, що продаж цих товарів у всіх школах області заборонений. При цьому у продавщиці навіть немає дозволу на продаж, але директор школи не бачить нічого небезпечного в цьому.

У школі також відсутній стандартний електричний шкільний дзвінок, тому що він не працює. Замість цього, вже два роки завгосп дзвонить у старий ручний дзвін. За п'ять хвилин він обходить два поверхи школи, щоб сповістити дітей і вчителів про початок і кінець уроків. Відповідно уроки і перерви у всіх починаються по-різному. Часто буває і таке, що дзвінка взагалі не чути.

Директор каже, що школа отримує слабке фінансування, тому на все не вистачає коштів.

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