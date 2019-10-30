Під Тернополем у дитини запідозрили страшну хворобу

У Тернопільській області госпіталізували дитину з підозрою на сибірську виразку. Точний діагноз медики зможуть встановити тільки після проведення всіх лабораторних досліджень, в тому числі і в лабораторіях Києва, так як за останні 10 років не було зафіксовано жодного випадку сибірської виразки.

Як повідомляє видання "Укрінформ", дитину госпіталізували в одному з районів Тернопільської області з порушеннями шкірних покривів, які дуже схожі на сибірську виразку.

"Напередодні в одному з центральних районів області у дитини виявлено захворювання з попереднім діагнозом "сибірська виразка". Хвороба шкірної форми, з середньою тяжкістю перебігу. Дитина перебуває під наглядом лікарів", - повідомила виконуюча обов'язки директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук.

Вона додала, що остаточний діагноз буде оприлюднений лише після проведення відповідних досліджень. Вже зібрані всі матеріали та направлено в Київ.

Оксана Чайчук зазначила, що за даними обласного лабораторного центру, за останнє десятиліття в Тернопільській області не було жодного зафіксованого випадку сибірки у людини.

Сибірська виразка – гостра інфекційна хвороба. Основне джерело інфекції – велика і дрібна рогата худоба. В організм інфекція потрапляє в основному через шкіру, іноді – через верхні дихальні шляхи або зовсім рідко – через слизові оболонки кишечника.

У людини ця інфекція проявляється переважно в шкірній формі, в окремих випадках – у легеневій формі або кишкової з проявом сепсису.