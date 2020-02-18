Під Тернополем загинуло немовля: батьки звинувачують медиків

У Борщові Тернопільської області загинула новонароджена дитина, і батьки звинувачують лікарів у халатності. Молоду жінку з переймами залишили без нагляду майже на цілу ніч і до ранку малюк просто загинув.

Як розповіли рідні пацієнтки, вона була абсолютно здорова. Коли завагітніла, стала на облік у Львові, через те, що там проживала. Після того, як пішла у декрет – поїхала в рідний Борщів, де збиралася народжувати малюка. Її батьки багато років пропрацювали в Центральній районній лікарні міста.

В останні тижні майбутня мама справно ходила на аналізи та огляди лікарів і ніяких відхилень зафіксовано не було, також, як і показань до проведення кесарського розтину. Коли у жінки відійшли води, вона приїхала в лікарню. І хоча у неї був свій лікар, її оглядала лише черговий акушер-гінеколог. Серцебиття у малюка було в порядку, перейми регулярні та молоду маму залишили в палаті. У період з години ночі до 5 ранку до неї ніхто з медичного персоналу навіть не заглянув.

Під ранок породілля розбудила акушерку і повідомила, що перейми стали частіше і сильні болі. На що та їй відповіла, що це нормально і відправила назад у палату. О 7 ранку її знову оглядає черговий лікар і зазначає, що нормальне серцебиття.

О 8 ранку в пологовий будинок приїжджає лікар пацієнтки, та проводить обстеження. За словами родичів, вони зателефонували панові Крижану ще о першій ночі. Лікар повідомляє, що не чує серцебиття малюка.

"Розпач, крик і сльози молодої жінки і її рідних, дика паніка у медиків, що і як думати-придумати, плюс слова Крижана – я ж казав кесарів, хоча ніхто нічого не говорив, адже все було в порядку. На дві години про жінку забувають, сама з подругою в палаті. Далі ще одне пекло – стимулюють пологи, через кілька годин жінка народила все ж таки свого малюка. Це був хлопчик. Вагою 4300, ріст 59 см. Хлопчик, якого мама мріяла назвати Марком", - розповіли рідні постраждалої.