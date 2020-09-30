Під Тернополем доведений до відчаю чоловік підпалив себе через пенсію: моторошні деталі

У Тернопільській області чоловік підпалив себе, щоб привернути увагу до своєї проблеми. Справа в тому, що 59-річний громадянин отримував допомогу по безробіттю, виплати якого закінчилися, а до пенсії йому залишалося кілька місяців. Інцидент стався в Центрі зайнятості, в який чоловік прийшов в позаурочний час. Його запис був оформлений на жовтень, пише "Обозреватель".

Місцевий житель зайшов в приміщення соціального центру і дістав з сумки рідина для розпалювання і сірники. За секунду він запалив сірник і він спалахнув на його тілі.

Працівники центру почули запах, вибігли в коридор і побачили палаючого чоловіка, йому надали допомогу і викликали швидку допомогу.

Як повідомляє видання, Володимир працював в компанії сторожем, в грудні 2019 року звільнився і став на облік в центр, йому призначили виплати по безробіттю.

"Він не міг оформити пенсію, тому що до страхового стажу не вистачало кілька місяців. А у нас 15 вересня закінчився термін, протягом якого він мав право на допомогу. Чоловік був цим незадоволений", – розповів керівник Центру зайнятості.

Речник поліції Тернопільської області Сергій Крета розповів, що зараз потерпілий знаходиться в Гусятинській районної лікарні. У нього 60% опіків тіла, він знаходиться у важкому стані і зараз перевезти його в інше місце не можна.

Односельці кажуть, що їх сусід вже неодноразово погрожував підпалити себе. Це тривало кілька років. Також люди повідомили, що Володимир не голодував. У нього є господарство, город, кури і свині. За словами сусідів, чоловік дуже конфліктний і дуже гостро реагував навіть на курку, яка випадково залітала від сусідів.

Як ми раніше писали, в Тернопільській області чоловік підпалив себе через відмову пенсії.