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Під Тернополем екс-мер попався на крадіжці цибулі та капусти з чужого городу: з'явилося відео

Автор: Володимир Костирін

Під Тернополем колишній мер міста Чортків Михайло Вербіцький попався на чужому городі за збором цибулі та капусти. Екс-градоначальника з таким "урожаєм", завантаженим в автомобіль "Нива", помітив власник земельної ділянки, на якій росли овочі, і викликав поліцію.

Про інцидент розповів господар городу Роман Коцюбович у своєму Facebook.

При цьому зазначається, що колишній мер Вербіцький запевняв, що просто переплутав город.

Фермер повідомив, що екс-чиновник без його відома і згоди "намикав собі лука 127 штук і вирвав кілька головок капусти".

Уточнюється, що "заблукав" колишній мер на городі ще 4 серпня. Коли справжній власник овочів помітив непрошеного гостя, то своєю машиною перегородив Вербіцькому дорогу, щоб той не поїхав, і подзвонив правоохоронцям.

Екс-мера Чорткова застукали на чужому городі за крадіжкою овочів (фото: facebook.com/shplinty)

На місці події працювали поліцейські, які задокументували випадок правопорушення. Тепер його чекає суд, а зібраний урожай овочів був конфіскований як речдоки.

Коцюбович також опублікував відео, як на його земельній ділянці відбувалася бесіда екс-мера міста з "копами".

Відео: колишній мер Чорткова попався на чужому городі за збором врожаю овочів

Михайло Вербіцький (1947 р.н.) був міським головою Чорткова у період з 12 листопада 2010 року по 6 листопада 2015 року.

Раніше повідомлялося, що під Луцьком екс-депутат з чоловіком вчинили зухвалий розбійний напад на чоловіка з метою пограбування.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві екс-депутат мало не спалив багатоповерхівку через сварку з дружиною.

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