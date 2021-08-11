Під Тернополем екс-мер попався на крадіжці цибулі та капусти з чужого городу: з'явилося відео
Під Тернополем колишній мер міста Чортків Михайло Вербіцький попався на чужому городі за збором цибулі та капусти. Екс-градоначальника з таким "урожаєм", завантаженим в автомобіль "Нива", помітив власник земельної ділянки, на якій росли овочі, і викликав поліцію.
Про інцидент розповів господар городу Роман Коцюбович у своєму Facebook.
При цьому зазначається, що колишній мер Вербіцький запевняв, що просто переплутав город.
Фермер повідомив, що екс-чиновник без його відома і згоди "намикав собі лука 127 штук і вирвав кілька головок капусти".
Уточнюється, що "заблукав" колишній мер на городі ще 4 серпня. Коли справжній власник овочів помітив непрошеного гостя, то своєю машиною перегородив Вербіцькому дорогу, щоб той не поїхав, і подзвонив правоохоронцям.
Екс-мера Чорткова застукали на чужому городі за крадіжкою овочів (фото: facebook.com/shplinty)
На місці події працювали поліцейські, які задокументували випадок правопорушення. Тепер його чекає суд, а зібраний урожай овочів був конфіскований як речдоки.
Коцюбович також опублікував відео, як на його земельній ділянці відбувалася бесіда екс-мера міста з "копами".
Відео: колишній мер Чорткова попався на чужому городі за збором врожаю овочів
Михайло Вербіцький (1947 р.н.) був міським головою Чорткова у період з 12 листопада 2010 року по 6 листопада 2015 року.
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