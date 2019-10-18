Під Тернополем дівчинка загинула, випавши з автобуса: деталі трагедії

У Тернопільській області сталася трагедія з дитиною. Дівчинка на ходу випала з автобуса і загинула. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в області.

Нещастя сталося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя в Подволочинский район на рейсовому автобусі Кам'янець-Подільський - Тернопіль.

Пасажири розповіли, що в транспорті були вільні місця. Але незважаючи на це, дитина стояла біля задніх дверей і грала на телефоні.

Під Тернополем дитина загинула, випавши з автобуса (фото: tp.npu.gov.ua)

Коли між селом Колодіївка та містом Скалат колесо потрапило в яму, автобус хитнуло. Дитина випадково зачепила ручку, двері відчинилися, і дівчинка на швидкості випала на дорогу.

Вона вдарилася головою об асфальт. Водій намагався надати медичну допомогу, поки їхала швидка, але на жаль, врятувати дитину не вдалося.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини). Слідство триває.