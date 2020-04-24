Під Тернополем у хворих коронавірусом в лікарні немає туалетів: ходять на відро

У лікарні Почаєва немає умов для пацієнтів (колаж РБК-Україна)

У Почаївській лікарні у хворих коронавірусом немає туалетів

Коронавірус в Україні інфікував 7647 людину, 193 з них померли від ускладнень інфекції, 601 пацієнт вилікувався. У Тернопільській області в лікарні Почаєва відсутні гідні санітарні умови для хворих коронавірусом, яких сюди доставляють на лікування. Так, в інфекційному відділенні немає очисних споруд і пацієнти змушені ходити в пластикові відра, які стоять в туалеті.

Хворі кажуть, що не у всіх відділеннях є кришки на відрах. Інфіковані коронавірусом люди зняли відео для того, щоб показати умови, в яких вони перебувають на лікуванні.

"Хворих, яких поклали їх у терапевтичне відділення, не випускають в туалет, на поверсі. Їм принесли відро для ходіння в туалет для чотирьох: без кришки, залізне відро звичайне. Це відро стоїть майже добу, поки санітарка його не винесе", - розповіла ТСН родичка пацієнтки Людмила Тараненко.

Люди повідомляють, що відром змушені користуватися при інших пацієнтах. Спочатку вони відмовлялися це робити, але потреба виявилася сильнішою. Також у палатах немає умивальників, щоб елементарно ополоснути руки, запах фекалій стоїть на все відділення.

"Молодша медсестра паліативного відділу говорила, що запах стулу стоїть у горлі. Ми повинні це все мити, виливати. Але вони носять це виливати в свій спільний туалет, каналізації немає, знезараження немає", - розповідає санітарка рентген-кабінету Почаївської райлікарні Тетяна Демчук.

В лікарні немає грошей на закупівлю біотуалетів, тут медикам не виділяють гроші навіть на захисні маски. Захисні рукавички і маски закупили для медзакладу волонтери.

У Почаївській лікарні немає каналізації (ТСН)

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