У Тернополі жорстоко вбили завуча школи: помста за оцінки?

У Тернополі жорстоко вбили завуча однієї з місцевих шкіл. Тіло жінки виявила в квартирі її сусідка. На трупі були виявлені сліди насильницької смерті. Співробітниця навчального закладу була 1967 року народження. Їй було всього 54 роки.

Як повідомили в поліції Тернопільської області, оперативники одразу приїхали на місце трагедії. У жінки були травми голови і шиї. Відзначається, що в школі занепокоїлися, бо жінка зранку не вийшла на роботу. Співробітники попросили сусідку перевірити, чи все добре. Про це повідомляє "Галас".

Колеги жінки кажуть про неї, що вона була не просто людиною, а цілим світом.

У Тернополі вбили завуча (фото: radiotrek.rv.ua)

"Завжди енергійна, життєрадісна, харизматична, вишукана, вимоглива, сповнена ідей та задумів ... Такою вона залишиться в пам'яті колег і багатьох поколінь вдячних учнів", - кажуть про загиблу в школі.

Причину вбивства повинно встановити слідство.

На місці злочину працюють оперативники, опитують свідків, встановлюють обставини смерті і причетних до цього людей. Даний факт внесений до Єдиного реєстру відповідно до статті 115 частина 1 КК.

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