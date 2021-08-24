У Тернополі після святкування в смітник викинули футболку з патріотичною символікою: фото обурило мережу

У місті Тернополі після урочистого підняття Державного прапора на смітник викинули футболку з патріотичною символікою.

Про це повідомив Олексій Андрійчук у Facebook.

Так, інцидент стався 23 серпня.

Зокрема, футболки зі спеціально розробленою символікою до Дня Незалежності видали учасникам підняття стягу в Тернополі. Проте після заходу їх просто викинули на смітник. Це обурило місцевих жителів.

"23 серпня 2021 в осередку духовних та християнських традицій було піднято найбільший прапор області. Смітник неподалік прапора", - йдеться під дописом.

Окрім того, через деякий час у смітниках виявили й викинуті прапорці.

В смітник викинули футболки з патріотичною символікою (фото: facebook.com/NotFineTernopil)

У коментарях користувачі агресивно відреагували на побачене.