У Тернополі після святкування в смітник викинули футболку з патріотичною символікою: фото обурило мережу
У місті Тернополі після урочистого підняття Державного прапора на смітник викинули футболку з патріотичною символікою.
Про це повідомив Олексій Андрійчук у Facebook.
Так, інцидент стався 23 серпня.
Зокрема, футболки зі спеціально розробленою символікою до Дня Незалежності видали учасникам підняття стягу в Тернополі. Проте після заходу їх просто викинули на смітник. Це обурило місцевих жителів.
"23 серпня 2021 в осередку духовних та християнських традицій було піднято найбільший прапор області. Смітник неподалік прапора", - йдеться під дописом.
Окрім того, через деякий час у смітниках виявили й викинуті прапорці.
В смітник викинули футболки з патріотичною символікою (фото: facebook.com/NotFineTernopil)
У коментарях користувачі агресивно відреагували на побачене.
- Так закінчується показуха виконана з під палки;
- Має хтось дуже сильного янгола-охоронця. Побачив би то не знаю, що зробив би;
- Але ж красиво було! Це певно знов якісь сатаністи, які понаїхали;
- Жах! Без коментарів.
Раніше ми повідомляли, що у Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України.
Також показали яскраві фото з параду до Дня Незалежності України.