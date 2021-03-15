У Тернополі нетвереза вчителька побила школяра: била головою об стіну

За словами батьків, нетвереза вчителька фізкультури закрилася в спортивному залі разом з учнями 7-го класу. Один з учнів їй сказав щось неприємне, а педагог у відповідь спочатку почала кричати, потім зачинила двері залу зсередини та почала бити дитину. Діти підняли гвалт і до спортивного залу прибігли інші вчителі та дирекція гімназії. Двері в приміщення змушені були виламати.

Пізніше директор навчального закладу Анатолій Крижанівський підтвердив батькам інформацію про те, що вчителька була в нетверезому стані. У коментарі для ТСН директор гімназії повідомив, що педагога відразу ж звільнили.

"Так, дійсно мало місце. Для нас, як для педагогічного колективу, це неприпустима подія. Ця вчителька відсьогодні у нас більше не працює", - повідомив Крижанівський.

Про інцидент вже знають в поліції й на цей момент встановлюються всі обставини події.

"На місце події поліції не викликали. Директор гімназії нам повідомив, що інцидент стався в п'ятницю, 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили. Але цей факт мав місце, всі деталі ми будемо встановлювати", - розповів представник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета.