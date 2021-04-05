У Тернополі від коронавірусу помер відомий лікар: "був добрим і скромним"

У Тернополі від ускладнень після коронавірусу помер завідувач відділення інтенсивної терапії обласного наркодиспансеру, анестезіолог Олександр Геба.

Про смерть медика розповів його близький друг Сергій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

В мережі про лікаря відгукуються дуже тепло і згадують його, як професійну, чуйну і добру людину.

Друзі медика організували збір коштів для того, щоб його врятувати. Лікарі до останнього сподівалися, що він вибереться, але на жаль 3 квітня серце Олександра Геби битися перестало.

Лікар Олександр Геба заразився коронавірусною хворобою кілька тижнів тому. У нього розвинулася важка форма захворювання, яка викликала пневмонію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові від коронавірусу померла відома художниця.

А також розповідали про те, що у Харкові від ускладнень коронавірусу помер головлікар лікарні.